Guardiola e l'aneddoto su Julia Roberts. VIDEO

lo sapevi?

Kessié approda al Barça e svela il nome del suo grande idolo calcistico: Yaya Touré, che proprio in blaugrana vinse tutto e con il quale riuscì persino a giocare in nazionale. Storia simile per Mkhitaryan, che all'Inter proverà a seguire le orme di quello che è stato il suo modello. E i 'miti' degli altri campioni di oggi? Per Modric il modello da seguire è Totti, per Ibra è Ronaldo il Fenomeno. Ma ce ne sono alcuni davvero curiosi...