Real-Chelsea, Ancelotti: “Maldini? Sarei contento di vederlo a Istanbul per la finale”

“Per me e Maldini Istanbul non è un bel ricordo, specialmente nel 2005”. Queste le parole di Carlo Ancelotti, alla vigilia del match tra Real Madrid e Chelsea, ricordando come anche nel 2023 la finale di Champions League si giocherà nella città turca dove i rossoneri persero clamorosamente contro il Liverpool. “Noi confronti di Maldini ho tutto l’affetto del mondo, è stato il mio capitano e se avremo modo di vederci il giorno del mio compleanno…sarà molto bello”, dice l’allenatore campione d’Europa in carica sottolineando come il suo compleanno cade proprio nel giorno della finale di Istanbul…