8/12

EUGENIO BERSELLINI: L’INTER SI ARRENDE AL REAL MADRID Nel doppio confronto contro gli spagnoli l’Inter perde 2-0 all’andata a Madrid e poi non basta l’1-0 a San Siro firmato da Graziano Bini. In finale ci vanno gli uomini allenati da Vujadin Boskov che poi perderanno la finale contro il Liverpool per 1-0 Bilancio Bersellini