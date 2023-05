Calendario e orari delle semifinali di Champions

Finalmente è arrivata l'ora delle semifinalidi Champions League. Tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio, le semifinali di andata della massima competizione europea live su Sky Sport e in streaming su NOW. Martedì alle 21 tocca al Real Madrid di Carlo Ancelotti che, al Santiago Bernabeu, ospita il Manchester City di Pep Guardiola (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Mercoledì, alle 21, sarà la volta del derby di Milano Milan-Inter: il match sarà visibile attraverso l'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime.