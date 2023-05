Inter-Milan, l'arbitro del derby di Champions sarà il francese Turpin

I precedenti con l'Inter

Inter-Milan sarà la quinta partita per Clément Turpin come arbitro dei nerazzurri. L’unica vittoria risale proprio a una prima giornata: il 18 settembre 2018, nel ritorno in Champions League dopo sei anni e mezzo, vittoria per 2-1 sul Tottenham. Per il resto l’Inter con lui ha sempre perso, a cominciare dall’esordio. Era il ritorno del terzo turno di Europa League, 0-2 con la Dinamo Zagabria il 9 agosto 2012 che però portò lo stesso alla qualificazione. Poi un’altra sconfitta con Turpin, 3-2 in casa del Real Madrid il 3 novembre 2020. L'ultima è stata Inter-Bayern 0-2, nella prima giornata della fase a gironi.