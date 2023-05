Giocatore dopo giocatore, mercato dopo mercato: abbiamo preso in considerazione i 22 titolari dell'andata e ricostruito la loro storia nei rispettivi club. Haaland è arrivato da meno di un anno, Benzema è in blancos da quattordici. Pezzi pregiati cresciuti in casa e colpi a suon di milioni. Analogie (ma soprattutto differenze) tra City e Real. E chi ha speso di più delle due?