Balotelli: "Cuore diviso a metà, punto su Dzeko"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il doppio ex di Inter e Manchester City ha parlato della finalissima di Champions: "Mi piacerebbe vincessero entrambe, ma non è possibile. Guardiola favorito? In gara secca è meglio arrivare da sfavoriti". Sugli attaccanti della sfida: "Edin è un amico, avevamo un feeling incredibile in Premier. Haaland è straordinario, i numeri dicono sia il più forte del mondo. Però Osimhen…"

L'attesa è tutta per sabato 10 giugno, quando alle 21 l'Inter si giocherà la finalissima di Champions League contro il Manchester City. Appuntamento a Istanbul per scrivere la storia, dove ci sarà anche Mario Balotelli. Uno dei doppi ex della sfida ha parlato alla Gazzetta dello Sport, intervista dove ha confermato la sua presenza allo stadio Ataturk: "Ho ricevuto tanti inviti ma sono indeciso, mi sa che mi siederò al centro per evitare equivoci". Super Mario ha vinto la coppa con i nerazzurri nell'anno del Triplete, ma è stato protagonista anche in Inghilterra: "Il mio cuore è diviso a metà, la testa mi dice che mi piacerebbe vincessero entrambe ma non è possibile".