I tifosi nerazzurri potranno assistere alla finale di Champions League tra Manchester City e Inter anche dalle tribune di San Siro, grazie a un maxi schermo grande 400 metri quadrati che sarà allestitito di fronte alla tribuna arancione. Qui tutte le info per acquistare i biglietti, in vendita da martedì 6 giugno. La finale di Champions sarà in diretta su Sky (anche in 4 K) e in streaming su NOW

