Nella seconda tranche delle gare d'andata del secondo turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League, l'Aris Limassol dell'ex Verona Stepinski (in gol) blinda il passaggio del turno con il 6-2 al Bate. Successo prezioso per lo Sheriff dell'italiano Bordin che batte 1-0 il Maccabi Haifa. I polacchi del Rakow battono in casa 3-2 il Qarabag. Ludogorets-Olimpija Lubjana termina 1-1, mentre senza reti la sfida sulle Isole Far Oer tra Klaksvik e Haecken

