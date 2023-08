Cinquina PSV, ai gironi Anversa e Copenhagen

Si completa il quadro delle qualificate alla fase a gironi della prossima Champions League. Passa il turno il PSV Eindhoven che fa un sol boccone dei Rangers battuti in Olanda 5-1. L'Anversa vince anche ad Atene ed elimina l'AEK. Gloria anche per il Copenhagen che grazie al pari casalingo per 1-1 con il Rakow (battuto 1-0 all'andata), si qualifica per la fase a gruppi. ll sorteggio dei gironi giovedì alle 18 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e su skysport.it