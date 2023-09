Una presenza a sorpresa, ma non casuale. Nel video Sky ecco Zlatan Ibrahimovic che torna a Milanello per far visita agli ex compagni: l'ultima volta c'era stato alla vigilia di Milan-Verona, la gara in cui annunciò l'addio al calcio. E non è casuale che abbia scelto di farlo alla vigilia dell'esordio Champions col Newcastle, ma soprattutto dopo la pesante sconfitta nel derby