Inizia il cammino della Lazio in Champions League: il primo avversario è l'Atletico Madrid di Simeone. Nessuna novità di formazione per Sarri, che conferma Guendouzi a centrocampo. In attacco Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni. Per gli spagnoli, spazio a Morata e Griezmann

VERSO LAZIO-ATLETICO MADRID, LE PAROLE DI SARRI