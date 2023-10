Ancelotti: "Partita tra due squadre molto forti"

champions league

Era il 23 maggio del 2018, l'ora le 19.35: Carlo Ancelotti diventava ufficialmente l'allenatore del Napoli. Le pistole col presidente De Laurentiis come due agenti in missione per conto della città. Il 4-4-2, l'Europa dell'uomo che 'preferisce la coppa' e le turbolenze del ritiro. Il divorzio viene annunciato alle 23.38 del 10 dicembre 2019. Napoli-Real è live martedì alle 21 su Sky Sport Uno, 4K e in streaming su NOW