Dopo le vittorie contro Udinese e Lecce, il Napoli affronta il Real Madrid al Maradona con il morale alto: "Giochiamo per vincere, anche se abbiamo di fronte un avversario che ha tecnica, fisicità e potenza". Ancora coppia obbligata Natan-Ostigard in difesa: "Stanno facendo bene, ma ci vuole l'intelligenza di tutta la squadra". Sulle ultime prestazioni: "Ora concludiamo meglio e i giocatori hanno recuperato condizione e fiducia. Un confronto in spogliatoio? Ho creato un consiglio dei saggi..."

"È uguale, sapevamo che continuando ad avere la palla e a creare occasioni sarebbe stato tutto più facile. Abbiamo recuperato i giocatori al loro livello, così hanno ritrovato fiducia. Un esempio è Kvara, è passato dalle giocate forzate per segnare a tutti i costi a ritrovare il piacere di saltare l'uomo ed essere felice, ha trovato l'efficacia persa da marzo. In campionato abbiamo ancora da fare, ci sono due squadre davanti. Ora ci godiamo questa partita di Champions, giocheremo per vincere anche se il Real è una grande squadra, con un ottimo allenatore. Hanno molta tecnica, ma anche fisicità e potenza".

"Quando ci sono stupidaggini, bisogna smentirle. Ho creato però un consiglio dei saggi con i leader, sono spesso io che chiamo i giocatori per parlare con loro, discutere di un ritiro o della preparazione di una partita. Peccato che invece i giocatori parlino meno per primi, ma dovrebbero farlo più spesso".

"La musichetta della Champions carica i giocatori"

Garcia ha poi parlato anche in conferenza stampa, soffermandosi sull'importanza della sfida e della competizione: "La Champions è il torneo più bello per allenatori e giocatori, quando senti l'inno prima delle partite realizzi che la stai giocando davvero e ti dà una carica incredibile". Sulle armi per battere il Real: "Ci vorrà sia cuore che testa, dovremo attaccarlo affinché non mostri le sue qualità. Hanno preso Bellingham per sostituire Benzema in modo diverso, ma anche Joselu. Sono tanti i giocatori da tener d'occhio".