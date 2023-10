Dove vedere Napoli-Real Madrid

Nella seconda giornata del girone C, gli azzurri in campo stasera al Maradona: il Napoli affronterà il Real Madrid in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La partita tra Napoli e Real Madrid, valida per la seconda giornata del giorne C di Champions League, si gioca oggi, martedì 3 ottobre, alle ore 21 . Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, bordocampo Giorgia Cenni e Massimo Ugolini, Diretta Gol Andrea Marinozzi. Da non perdere gli approfondimenti pre, dalle ore 20 , e postpartita, di 'Champions League Show' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno. In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Esteban Cambiasso e Giorgio Chiellini in collegamento da Los Angeles. Mario Giunta per le news.

I numeri di Napoli e Real Madrid

Il Napoli non ha mai battuto il Real Madrid in quattro precedenti in tutte le competizioni (1 pari, 3 sconfitte), disputati tra Coppa dei Campioni 1987/88 (primo turno) e Champions League 2016/17 (ottavi di finale). Il Real Madrid ha vinto 14 delle ultime 15 partite di Champions League contro squadre italiane, vincendo tutte le sette trasferte in questo parziale; l'unica eccezione nella serie è stata la sconfitta interna per 3-1 contro la Juventus nell'aprile 2018, in una sfida che comunque non portò all’eliminazione dei Blancos dalla competizione. Il Real Madrid ha vinto 28 delle sue 48 partite di Champions League contro squadre italiane: nessuna squadra ha mai battuto formazioni di un’altra nazione in particolare più volte nella storia della competizione. Il Napoli ha perso solo due delle sue 21 partite casalinghe nella fase a gironi della Champions League (15 vittorie, 4 pareggi), contro il Besiktas nell'ottobre 2016 e il Manchester City nel novembre 2017; ha vinto ciascuna delle ultime quattro partite di questo tipo segnando sempre almeno tre gol a match. L'allenatore del Real, Carlo Ancelotti, ha perso solo due delle sue 12 partite contro il Napoli in tutte le competizioni (9 vittorie, un pari); tuttavia, questa sarà la sua prima sfida da allenatore contro i partenopei dallo 0-0 in Serie A del marzo 2009, alla guida del Milan. Il Real Madrid ha perso la sua ultima trasferta in Champions League, contro il Manchester City nella semifinale della scorsa stagione; non perde due gare esterne consecutive nella competizione dall’aprile 2013, contro Galatasaray e Borussia Dortmund. L'allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha collezionato 33 panchine in Champions League con quattro squadre diverse (Lille, Roma, Lione e Napoli), ma non ha mai vinto due partite consecutive nella competizione.