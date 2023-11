L'allenatore spagnolo sull'attesa di San Siro per Donnarumma: "Queste sono situazioni normali nel calcio. Tanti grandi campioni ci sono già passati, non credo avrà problemi". Poi cita un proverbio spagnolo. Sulla partita: "Sono ottimista per natura". Skriniar: "Donnarumma è tranquillo". La partita live martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW MILAN-PSG, LE PROBABILI FORMAZIONI

Torna in Italia Luis Enrique, lo fa da allenatore de Psg, dopo l'anno da allenatore della Roma nel lontano 2012. Milan-Paris vale tanto, per i rossoneri ultimi nel gruppo ma anche per i francesi, vincenti 3-0 all'andata e al primo posto del girone: "Sono ottimista per natura - dice Luis Enrique nella conferenza stampa della vigilia -, anche se sfideremo un avversario difficile e lo faremo in uno stadio storico. Sarà una partita diversa da quella di Parigi - prosegue lui -, noi non cambieremo mentalità giocando fuori o in casa, vogliamo tenere palla e fare la partita, non speculeremo sul risultato. Il Milan ha bisogno di punti".

Donnarumma e il proverbio spagnolo Su Donnarumma e sui fischi che arriveranno da San Siro: "Con Gigio ci abbiamo scherzato più che parlato. Ma queste sono situazioni normali nel calcio. Tanti grandi campioni ci sono già passati. Non credo avrà problemi. In spagnolo si dice 'Amor premido, lo mas querido' (una lettura italiana potrebbe essere: 'gli amori difficili sono i più desiderati' oppure più semplicemente 'amore e odio' ). Succede ai grandi campioni quando vogliono iniziare una nuova avventura in un'altra società. Cercheremo di trasformare questo bell'ambiente per giocare un grande calcio". Sempre su un altro singolo, Zaire-Emery: "È un diamante, con molte cose da migliorare come ovvio. È capace di muoversi negli spazi e nei posti giusti in funzione dei compagni. È facile allenare uno come lui. Ha anche grande umiltà e grandi valori". video Luis Enrique, scherzo a Gigio: simula i fischi

Skriniar: "Qui sono felice, Donnarumma è tranquillo" Accanto a Luis Enrique in conferenza stampa pre Milan c'era proprio Milan, Skriniar, pronto ad affrontare un quasi derby: "Sono felice di questa nuova esperienza a Parigi - ha detto lui -. Sto acquisendo fiducia in ogni allenamento e in ogni partita". Anche lui ha parlato di Donnarumma: "Non lo vedo preoccupato, è uno dei più forti al mondo, ha esperienza. Sono sicuro che sarà al concentrato al cento per cento sulla partita. Sento sempre i miei ex compagni all'Inter ma non mi hanno detto nulla sulla partita di domani. Chiaro che per gli interisti è sempre bello se il Milan perde. Sarà una partita diversa dall'andata, il Milan forse avrà un po' di difficoltà, ma in questi periodi puoi trovare le risorse. Loro hanno giocatori molto bravi, ma ne abbiamo anche noi".