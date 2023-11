Pioli: "Col Psg è il primo bivio della stagione"

Le parole dell'allenatore rossonero a Sky Sport alla vigilia del match contro i parigini, decisivo per il prosieguo della Champions: "Con il Psg è il primo bivio in Champions, mentre il campionato è ancora lungo. Con l'Udinese la prestazione è stata deludente, sono stati giorni di valutazioni. Loftus Cheek può giocare, per Donnarumma sarà una serata particolare". E in conferenza aggiunge: "Pulisic dal 1', Chukwueze sta bene"

Un bivio per l'Europa. È il messaggio lanciato da Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Paris Saint Germain, match già decisivo per i rossoneri in Champions League. Ultimo nel gruppo F con soli due punti e 0 gol fatti, il Milan dovrà reagire per uscire dal momento negativo con tre sconfitte e un pareggio negli ultimi 20 giorni. "Sicuramente è un bivio per la Champions, ma il campionato è ancora lungo" ha detto Pioli a Sky Sport.

Che giorni sono stati? "Sono stati giorni di valutazioni e colloqui con la squadra. La prestazione di sabato è stata deludente, vogliamo mettere in campo una prestazione diversa". Vi siete dati una spiegazione della prestazione con l'Udinese? "L'abbiamo rivista e valutata. Siamo stati poco lucidi, qualitativi e intensi, qualità che abbiamo e che dovremo mettere in campo domani. Dovremo giocare con le nostre caratteristiche e voglia, con senso di responsabilità". Psg primo bivio della stagione? "Sicuramente sì per la Champions League. Il campionato, invece, è molto lungo. Per la Champions è il primo bivio e vogliamo mettere una prestazione all'altezza". Dalla dirigenza filtra che Pioli non si tocca. Fa piacere? "Penso al presente e a lavorare giorno per giorno. Il club mi sta mettendo nelle migliori condizioni possibili per lavorare bene, poi io devo dare risposte con i risultati che devono migliorare". Che Milan vorrebbe vedere in campo? "Voglio vedere in campo il Milan che conosco che sa mettere in campo le proprie idee, con coraggio e fiducia. Dovremo essere quello che siamo per mettere in campo la mentalità che abbiamo costruito. L'ostacolo è grandissimo, il Psg può vincere la Champions League. Adesso è una squadra in tutto e per tutto con grandi giocatori, noi proveremo a giocarci le nostre carte". Tornare al 4-3-3 può aiutare? "Sicuramente sì. Quello che ho proposto sabato alla squadra non ha funzionato. Nel nostro sistema di gioco dovremo capire cosa farà il Psg senza palla. Loro all'andata hanno messo Hakimi a tutto campo su Musah. In base alle loro scelte dovremo essere bravi a muoverci". Come sta Loftus-Cheek? "Loftus Cheek sta meglio, ma non so se ha i 90 minuti nelle gambe. Credo possa giocare un minutaggio sufficiente per essere disponibile, ma non completo". Ha sentito Donnarumma? "No. L'ho visto all'andata e lo rivedrò domani in una serata particolare".

Pioli in conferenza: "Pulisic dal 1', Chukwueze sta bene" Pulisic dal 1', Chukwueze pronto a entrare a partita in corso. È la mossa annunciata da Pioli che in conferenza stampa si è soffermato sulle condizioni dei due esterni d'attacco e di Theo Hernandez: "Pulisic, Chukwueze e Theo stanno bene - spiega - Quello con un po' meno minutaggio è Chuku, ma da due giorni si allena con la squadra. Giocherà Pulisic e Chukwueze sarà pronto nel caso in cui ci sia bisogno". L'allenatore rossonero, infine, è tornato a parlare del ko con l'Udinese e dei fischi di San Siro: "Il sentimento prevalente dentro noi è quello di rivalsa e dimostrare che non siamo quelli di sabato. Abbiamo deluso i tifosi che ci hanno sempre sostenuto e se ci hanno fischiato vuol dire che abbiamo fatto veramente male: di questo siamo consapevoli. Soprattutto per questo abbiamo l'occasione per tornare a giocare da Milan" leggi anche Milan, con il Psg ok Pulisic e Theo. Out Kjaer