L'episodio di violenza avvenuto intorno a mezzanotte sui Navigli a Milano, in vista di Milan-Paris Saint Germain, che ha visto il ferimento di un tifoso francese accoltellato (non è in pericolo di vita) e di due poliziotti, non è stato l'unico nella serata di ieri in città. Pochi minuti dopo l'una di notte, una volante è infatti intervenuta in via Paolo Sarpi, nella Chinatown del capoluogo lombardo, per una lite tra 15 tifosi del Paris Saint-Germain e dieci cittadini cinesi. La lite è stata sedata e non si è reso necessario l'intervento dell'assistenza sanitaria del 118. Alle 2, invece una volante è intervenuta in un ostello di via Regina Margherita dove alloggiano alcuni supporter francesi: uno di loro, un 28enne, aveva una ferita lacero contusa alla testa e ha riferito ai poliziotti di essere stato colpito alcune ore prima in zona Darsena; è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli. in condizioni non gravi. I servizi di ordine pubblico con polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale proseguiranno in città nei luoghi di maggior afflusso turistico e di aggregazione fino a domani notte