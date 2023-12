Le parole dopo il 2-0 al Braga e il passaggio del turno: "Mi interessava non prendere gol. Il mio obiettivo è far capire ai miei giocatori la difficoltà di essere campioni d'Italia. Il processo di miglioramento sta andando avanti e vedo i ragazzi che mi seguono. Difesa a tre? Voglio continuare col 433"

Il Napoli torna a vincere. Dopo tre ko di fila in un calendario durissimo, la seconda della gestione bis di Mazzarri e, aspetto ancor più importante, conquista il pass qualificazione ottavi: "Al di là del passare il turno mi interessava non prendere gol - analizza Mazzarri dopo la gara a Sky -, ultimamente eravamo lunghi, prendevamo gol e non riuscivamo a sentirci solidi. Alcune cose sono riuscite, altre meno, poi abbiamo anche fatto riposare qualcuno. È stata una giornata positiva. Rivedere il Napoli dello scorso anno? Il mio obiettivo è far capire ai ragazzi la difficoltà di essere campioni d'Italia. Sono contento di aver visto cose già viste lo scorso anno. Ma il cammino è ancora lungo".