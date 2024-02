Quella dell’Olimpico è la sesta sconfitta stagionale per i bavaresi che hanno già perso la finale di Supercoppa, sono stati eliminati dalla Coppa di Germania da un club di terza divisione e hanno recentemente subìto un pesante ko nello scontro diretto contro il Bayer Leverkusen in Bundes. Per l’allenatore fiducia sì ma legata ai prossimi risultati: se non ci sarà una svolta prima del ritorno in Champions, la dirigenza potrebbe decidere di cambiare LAZIO-BAYERN 1-0: GOL E HIGHLIGHTS

Fiducia a tempo per Tuchel, legata al prossimo impegno in Bundesliga e ai risultati del Bayern prima della gara di ritorno contro la Lazio. Se i bavaresi non dovessero riuscire a dare i giusti segnali, l’allenatore ex Chelsea rischierebbe in maniera pesante l’esonero. Sembra questa l’idea della dirigenza del Bayern dopo il ko subìto dai tedeschi contro la Lazio. Un 1-0 che non compromette definitivamente l’avventura di Muller e compagni in Champions ma che apre a numerose riflessioni. Il Bayern in passato ha preso decisioni sorprendenti anche in momenti migliori come quando fu esonerato Nagelsmann lo scorso anno a marzo. Tuttavia, al momento, non sembra che l’idea sia quella di cambiare allenatore, come dimostra la presenza dei giocatori più rappresentativi davanti alla stampa al termine della partita. leggi anche La Lazio si regala una grande notte: Bayern ko 1-0

Tuchel: "Non sono preoccupato" Lo stesso Tuchel è apparso particolarmente nervoso e spento nel post partita dell’Olimpico: "Ho già risposto, non sono preoccupato. Non capisco perché insistiate, vorrei parlare di calcio", ha risposto a chi gli chiedeva se vedeva in bilico il suo futuro sulla panchina del club più titolato di Germania. Al di là delle parole di Tuchel, era dal 2019 che il Bayern non perdeva due partite di fila, mentre risale al 2015 l’ultima volta in cui i tedeschi non hanno segnato per due partite consecutive. A questi numeri vanno aggiunti anche il ko in Supercoppa di Germania, quello contro il Saarbrucken, squadra di terza divisione, in Coppa di Germania e il pesante 3-0 contro il Bayer Leverkusen che riduce le speranze di titolo in Bundes. leggi anche Leverkusen show: 3-0 al Bayern e +5 in classifica

Malumori nello spogliatoio, ma Muller difende Tuchel Oltre ai risultati non eccellenti, Tuchel potrebbe pagare anche alcuni malumori che sembrerebbero emergere all’interno dello spogliatoio del Bayern. Da quello di Kimmich, messo in discussione la scorsa estate, a quello di De Ligt, poco utilizzato e ormai dietro a Kim, Upamecano e Dier nelle gerarchie dell’allenatore ex Chelsea. A difenderlo c’è però il leader assoluto dei bavaresi, Thomas Muller: "Potete fare le speculazioni che volete sul futuro di Tuchel e qualsiasi tipo di analisi su di lui e sulla squadra ma siamo uniti. Lavoriamo ogni giorno insieme a Tuchel e non ci scanneremo fra di noi. La situazione non è quella che vorremmo, ma ci impegniamo tutti i giorni per cambiare la situazione. Siamo uniti". vedi anche Italia sempre al comando: il ranking per Nazioni