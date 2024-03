L'Arsenal si è qualificato ai quarti di Champions battendo il Porto ai rigori e si avvicina alla finale del prossimo 1 giugno in casa, a Wembley. Una speranza dettata anche dalla statistica: dal 2017 in poi, tutte le squadre che hanno eliminato i portoghesi nella fase a eliminazione diretta della competizione hanno poi giocato l'ultimo atto, comprese due italiane. Non sempre però, è arrivata la vittoria della coppa

ARSENAL-PORTO 5-2 d.c.r: HIGHLIGHTS