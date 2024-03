Il calendario e gli orari di Champions League

Questa sera, mercoledì 13 marzo, prosegue la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, con il ritorno degli ottavi di finale live su Sky Sport e in streaming su NOW. Alle 21.00, il Borussia Dortmund che al Signal Iduna Park ospiterà gli olandesi del PSV Eindhoven, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sempre alle 21.00 in campo anche Atletico Madrid-Inter: il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.