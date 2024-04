Terzic dovrà fare a meno di Haller, che resterà ai box per circa tre settimane a causa di un infortunio alla caviglia: in attacco gioca Füllkrug. Simeone invece dovrebbe schierare Riquelme al posto dello squalificato Lino. In attacco confermati Morata e Griezmann. Partita live martedì alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

