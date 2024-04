Le probabili formazioni di Bayern-Real

Quasi definite le scelte per la prima semifinale di Champions tra Bayern e Real Madrid. Un solo cambio per Tuchel rispetto al quarto di finale con l'Arsenal: Kim in difesa (ballottaggio con Upamecano). Conferme per Kane e il terzetto di trequarti. Ancelotti deve fare a meno dello squalificato Carvajal. Con Vazquez a destra e Nacho centrale, Tchouameni a centrocampo. Semifinale live martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

