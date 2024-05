Dopo oltre dieci anni il Dortmund torna in finale, sempre a Wembley e sempre con la possibilità di sfidare (sarebbe una rivincita) il Bayern Monaco. Solo due resistono da quella squadra guidata da Klopp: le bandiere Hummels e Reus, per cui la finalissima sarà l'ultima volta in giallonero. E gli altri? Tanti allenatori, un giocatore-allenatore, chi gioca ancora (anche in quinta o sesta serie), un ambasciatore e due attivisti

