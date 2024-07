Nelle gare d'andata del secondo turno preliminare di Champions, il Fenerbahce vince 4-3 a Lugano non senza difficoltà grazie alla tripletta di Dzeko. Goleada della Dinamo Kiev che batte il Partizan Belgrado 6-2. Il Midtjylland vince 3-0 in trasferta: segna Franculino, obiettivo del Torino. Vincono agevolmente anche Bodo Glimt, Jagiellonia e Malmoe. Ok Paok e Ludogortes. Su Sky Sport in esclusiva 185 delle 203 partite previste per la prossima edizione

