Il calendario del Milan in Champions League

Il girone unico eliminerà dalla competizione le ultime 8 squadre (su 36): significa che chiudendo anche al 24° posto è possibile accedere ai playoff per raggiungere la fase a eliminazione diretta. L’analisi di Opta ha rilevato che 10 punti quasi certamente garantirebbero un posto tra i primi 24. Nel dettaglio:

il 99% delle simulazioni vedono le squadre con 10 punti arrivare agli spareggi

vedono le squadre con arrivare agli spareggi nel 69% delle simulazioni sono bastati 9 punti per assicurarsi un posto agli spareggi

sono bastati per assicurarsi un posto agli spareggi solo nel 16% delle simulazioni sono bastati 8 punti

In sintesi, 9 punti (3 vittorie in otto partite) sono molto probabilmente sufficienti per arrivare agli spareggi. Invece 8 punti (due vittorie e due pareggi) difficilmente basteranno. L’obiettivo minimo per le squadre che non sono “big” e dunque non puntano alla qualificazione diretta (primi 8 posti), quindi, dovrebbe essere quello di fare 9 punti



Ma quali sono le prossime avversarie del Milan?