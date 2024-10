"La cosa più importante è la vittoria. Io oggi ho segnato, ma non conta in una partita come quella di oggi in cui abbiamo dimostrato di essere una squadra che sta bene insieme e che può fare grandi cose. Dobbiamo continuare così”. Altro giro e altra doppietta per Vlahovic. Dopo Verona e Genoa in campionato, il Lipsia in Champions: "Quando faccio gol è più bello, ma la vittoria resta al primo posto. Non mi deprimo quando non segno, ma mi rendo conto quando sbaglio, mi confronto con chi mi sta attorno. L'altro giorno per esempio ho sbagliato a esultare in quel modo, so di dover cambiare certe cose. Quando fai gol prendi confidenza, sei più dentro la partita e tutto ti riesce meglio”.

leggi anche Vlahovic &Co: tutti gli MVP della Champions