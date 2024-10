Seconda trasferta consecutiva in terra inglese per il Bologna, atteso dal match contro l'Aston Villa per la 3^ giornata di Champions. Italiano presenta la sfida in conferenza stampa, da seguire in diretta sul nostro liveblog dalle 19.15. La partita sarà in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT