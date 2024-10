Terza giornata di Champions League, oggi alle 21 la Juve ospita in casa lo Stoccarda. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Ampio spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show

Dove vedere Juventus-Stoccarda in tv

Oggi alle 21 la Juve affronta a Torino lo Stoccarda, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan , commento di Giancarlo Marocchi, a bordocampo Giovanni Guardalà, Francesco Cosatti e Gianluca Di Marzio. Diretta Gol con Andrea Marinozzi. Alle ore 21 spazio anche a Diretta Gol su Sky Sport 251 e in streaming su NOW per seguire le partite in contemporanea. Inoltre- dalle 20.45 e dalle 23-appuntamento con Champions League Show. In studio: Federica Masolin, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news.