Carlos Augusto è stato costretto a uscire per infortunio al 54' del match di Champions contro lo Young Boys. Il brasiliano, al termine di uno scatto nell'area avversaria, ha sentito "tirare" nella parte posteriore della coscia sinistra: i primi controlli a cui si è sottoposto l'esterno riportano un risentimento ai flessori della coscia sinistra. È il terzo infortunio alla coscia in 4 giorni per l'Inter, dopo gli stop di Calhanoglu e Acerbi contro la Roma YOUNG BOYS-INTER 0-1: HIGHLIGHTS

Nuovo stop per l'Inter. E ancora una volta si tratta di un infortunio alla coscia. Questa volta tocca a Carlos Augusto fermarsi per un problema muscolare. L'esterno è stato costretto a uscire al 54' di Young Boys-Inter di Champions League, dopo uno scatto offensivo all'interno dell'area avversaria. Il brasiliano ha capito subito che qualcosa non andava, come era facile intuire da una smorfia di dolore sul suo volto. Carlos Augusto si è steso a terra e ha chiesto il cambio (al suo posto è entrato Dimarco). I primi controlli a cui si è sottoposto il giocatore parlano di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Nelle prossime ore svolgerà ulteriori esami per valutare l'entità dell'infortunio. Per l'Inter si tratta del terzo infortunio alla coscia in 4 giorni: domenica 20 ottobre, nel corso del match contro la Roma, si sono fermati anche Calhanoglu (elongazione agli adduttori della coscia sinistra) e Acerbi (contrattura ai flessori della coscia sinistra).

Inzaghi: "Sapevamo che c'era questo rischio" Al termine della partita, Simone Inzaghi parla della possibile relazione tra l'infortunio di Carlos Augusto e il campo in erba sintetica dello Young Boys: "È una cosa a cui non posso rispondere, sapevamo che c'era questo rischio. Purtroppo nelle accelerazioni e nelle frenate ha sentito questo problema, fa parte del calcio e ci toglie un giocatore importante per un po' di tempo. Recuperare qualcuno degli altri infortunati? È difficilissimo dirlo, cercheremo di monitorarli giorno per giorno come scritto nel comunicato. Asllani da domani ricomincerà, ha avuto una sollecitazione del collaterale e dovremo vedere anche come gestirà il dolore quando riprenderà a calciare". inter Inzaghi: "Grande cuore, vittoria meritata"