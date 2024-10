Inter-Juventus, Marotta: "Non sarà un match determinante"

Domenica 27 ottobre l'Inter ospita la Juventus alle 18 (partita in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio, in streaming su NOW). Il presidente nerazzurro ha parlato di questo big match a Sky: "Il derby d'Italia assume una veste particolare dato il coinvolgimento emotivo delle due tifoserie, però siamo in una fase interlocutoria del campionato, quindi non credo che sia un match determinante". Sull'incontro a Roma con i ministri sul nuovo stadio: "È un fatto storico" YOUNG BOYS-INTER 0-1: HIGHLIGHTS

Inter-Juventus non è una partita come tutte le altre, è la storia di una rivalità che appassiona tanti tifosi in tutto il mondo. Non a caso viene definito il "derby d'Italia", ovvero la sfida tra le due squadre che hanno vinto più scudetti in Italia. Un big match che potrete vivere in diretta su Sky: Inter-Juventus è LIVE domenica 27 ottobre alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha presentato Inter-Juventus al microfono di Sky Sport 24 prima della gara di Champions League contro lo Young Boys.

Young Boys-Inter si svolge su un campo in erba sintetica, un terreno di gioco che non si trova dappertutto in Champions League. Da dirigente pensa possa essere un fattore rischioso essendo diverso dall'erba naturale? "Sicuramente è molto insidioso, speriamo che non si faccia male nessuno, è difficile giocare su questo terreno, i nostri giocatori ormai non sono più abituati. È una particolarità di questo club che va rispettata, ma credo che prima o poi l'Uefa debba intervenire perché lo spettacolo è garantito dal momento in cui gli strumenti che tu utilizzi sono di alta qualità e di eccellenza. Giocare su un campo sintetico sicuramente porta a delle problematiche che possono provocare anche danni" Perché ci sono così tanti cambi di formazione rispetto al campionato? "I cambi nascono dal tour de force rappresentato da questo ciclo di partite, io ho sempre sottolineato come noi abbiamo una rosa organicamente numerosa con valori importanti. Chiaramente è l'allenatore a decidere chi far giocare, ma noi siamo tranquilli, alcune defezioni le abbiamo anche noi, di conseguenza è giusto che si applichi il turnover" infortunio Carlos Augusto si ferma, risentimento alla coscia

A Roma c'è stato un incontro tra Inter, Milan e due ministri sulla questione stadio. La direzione che si sta prendendo, ovvero la costruzione del nuovo impianto di fianco al San Siro attuale, è la strada definitiva? "Intanto registriamo un fatto storico, cioè che attorno a un tavolo si sono riuniti per la prima volta due ministri, Giuli e Abodi, il sindaco di Milano, e le due proprietà di Inter e Milan. Questo è un fatto nuovo che dimostra come anche la politica ritenga importante accellerare questo percorso di creazione di nuove strutture. Un percorso che da parte nostra ha avuto un'accelerazione nel momento in cui è arrivato Oaktree, che ritiene strategico l'asset del nuovo stadio, in quanto da una parte rappresenta un asset patrimoniale che può generare ulteriori ricavi che servono per la sostenibilità del club, dall'altra parte generano anche un grande senso di appartenenza e soprattutto di fidelizzazione nel momento in cui un impianto moderno può garantire durante la settimana attività non solo calcistiche che possano fidelizzare i tifosi nei confronti del nostro club". futuro impianto Inter e Milan, nuovo stadio nell'area di San Siro