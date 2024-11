Dopo la vittoria per 6-1 in casa dello Young Boys, Costacurta ha analizzato il momento dell'Atalanta nel corso di Champions League Show: "Nel suo percorso degli ultimi 3-4 anni le cose sorprendenti le ha fatte in Europa. Ha giocato le partite migliori in campo internazionale e anche quest'anno lo sta confermando. In Europa credo che l'Atalanta sia la squadra più forte tra le italiane"

LA CLASSIFICA - HIGHLIGHTS YOUNG BOYS-ATALANTA