Ritorna la Champions, con la Juventus attesa dalla trasferta in Belgio. A presentare la sfida ai microfoni di Sky Sport è stato Thiago Motta: "Loro giocano bene e sono organizzati dietro - ha spiegato -. Vogliamo dare continuità di risultati, non facciamo calcoli. Vlahovic sta bene: col Milan è rimasto fuori per scelta tecnica, anche se veniva da un infortunio".

Juventus alla ricerca della continuità. Oltre all'importanza intrinseca dei tre punti, la partita di domani sul campo del Bruges rappresenta per i bianconeri anche un ottimo test per confermare i progressi mostrati nel secondo tempo contro il Milan e che hanno permesso alla squadra di Thiago Motta di prendersi la vittoria. Alla vigilia del match di Champions in Belgio, l'allenatore ha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida, ecco le sue dichiarazioni:



Avere tanta scelta è bellissimo, non succedeva da mesi...

"Abbiamo avuto difficoltà quasi dall'inizio della stagione. Mancano solo Bremer, Milik e Cabal, tutti gli altri sono disponibili. Domani insieme faremo una grande partita, contro una squadra che sta bene, che sta facendo bene sia in campionato che in Champions"



Un risultato positivo vuol dire avere già la certezza dei playoff. Ma conoscendola, non penso che pensate a fare calcoli.

"Il nostro obiettivo è la vittoria. Per arrivarci dobbiamo fare molto bene perché troveremo una squadra che sta bene"



Qui ha perso l'Aston Villa e lo Sporting. È una squadra che in casa si trasforma...

"Anche in trasferta hanno fatto bene, è una squadra giovane, con grande energia, che gioca bene a calcio ed è molto organizzata in fase difensiva. Noi abbiamo preparato la partita e abbiamo la necessità di fare una grande prestazione per arrivare alla vittoria"



Si può dire che arrivate nel vostro momento migliore?

"L'importante è dare continuità, sia nelle prestazioni dove tante sono state buone, che adesso nel risultato. Nell'ultima partita abbiamo avuto il risultato che abbiamo meritato e domani l'oobiettivo è lo stesso"



Come stanno Yildiz, McKennie, Conceiçao? Vlahovic gioca?

"I ragazzi stanno bene, hanno recuperato. Anche Dusan sta bene, la nostra filosofia è che la cosa importante è nella qualità di quello che si fa in campo, non nel minutaggio".