Tornato a disposizione a dicembre dopo due mesi di stop, Nico Gonzalez diventa la variabile imprescindibile per Stefano De Grandis: "Io lo farei giocare sempre a differenza di Mbangula, che può non essere titolare. E in attacco schiererei Kolo Muani a sinistra, perché può tagliare centralmente 'alla Mbappé'. Vlahovic in panchina? È stata una scelta di Motta...". Intesa con Bergomi sull'utilizzo di Koopmeiners: "Per recuperarlo serve un centrocampo a tre"