La Juve a caccia degli ottavi di Champions. Dopo il successo per 2-1 all'andata, i bianconeri si preparano al ritorno sul campo del Psv Eindhoven. Alla vigilia del match Motta ha parlato così a Sky Sport: "Niente calcoli, si scende in campo per vincere . Dobbiamo interpretare i momenti del match e capire quando difendere, pressare e attaccare". La posta in palio è alta: "Finora è il nostro match più importante, dobbiamo meritarci gli ottavi". Douglas Luiz non recupera

"Douglas Luiz non recupera, Cambiaso invece c'è"

In conferenza Motta ha fatto un quadro sugli infortunati: "Douglas Luiz non sarà con noi domani, Cambiaso sì. Ieri ha fatto allenamento differenziato solo per precauzione". La partita arriva in un periodo molto positivo: "Dopo l’Inter non è difficile preparare una partita di questo livello, ne conosciamo l’importanza. Vincere è il modo migliore per affrontare la partita successiva". Soprattutto per una squadra giovane disabituata a queste occasioni, lo stesso Motta affronta per la prima volta il ritorno di una sfida europea a eliminazione diretta: "La pressione fa parte del nostro lavoro, già da quando siamo giocatori. Averla è bello, io sento tanto entusiasmo ed energia positiva". Ribadita l'importanza di non speculare: "Gli ottavi sono un obiettivo, abbiamo fatto solo il primo passo ma non è sufficiente. Ci basta un pareggio e noi abbiamo pareggiato spesso in stagione, ma non abbiamo mai giocato per pareggiare, sempre per vincere. Al massimo la gestione della partita subentra nei minuti finali. Bisogna essere superiori agli avversari".