Le probabili formazioni del derby Real-Atletico

E' di nuovo tempo di derby di Champions, per le due squadre di Madrid, che si sfidano nell'andata degli ottavi allo stadio Bernabeu. Ancelotti col dubbio Valverde in difesa e senza Bellingham squalificato: gioca Brahim. Simeone non recupera Azpilicueta e Koke. Ecco le probabili formazioni del derby di Madrid, che sarà live domani su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

SIMEONE: "VOGLIAMO SFATARE TABU' REAL IN CHAMPIONS"