C'è un pizzico di rammarico ma anche un'enorme soddisfazione nelle parole di Simone Inzaghi dopo il 3-3 del Montjuic contro il Barcellona nell'andata delle semifinali di Champions League: "Abbiamo fatto una grande partita contro la squadra che in questo momento è la più forte al mondo - dice . Martedì sarà una finale, sarà difficilissima in casa nostra, giocheremo davanti ai nostri tifosi ci prepareremo al meglio". Cosa chiede Inzaghi per il ritorno: "Dobbiamo dare seguito a questa partita, c’è un po’ di rammarico tra il doppio vantaggio e il gol annullato a Mkhitaryan, ma devi vedere anche chi hai di fronte".