Napoli, presentate le maglie ufficiali per la Champions League 2025-26
Il Napoli ha svelato i kit che verranno indossati in Champions League. La prima maglia resta invariata rispetto a quella utilizzata in campionato, mentre cambiano la seconda e la terza maglia, oltre al kit del portiere. Tutte le novità sulle divise che verranno impiegate dagli azzurri di Conte nelle "notti europee"
- Alla vigilia dell'esordio in Champions League contro il Manchester City, il Napoli ha presentato i "kit Euro", la collezione Champions che verrà indossata dai calciatori nella competizione europea;
- La prima maglia, quella azzurra, resta invariata. Ci sono importanti novità, invece, per le altre maglie
- Rispetto alla maglia utilizzata in campionato (a destra), cambia il colore dei dettagli. La base resta bianca, ma i dettagli passano in azzurro, lo stesso della primo kit. Cambia anche il colletto (in Champions League diventa a V) e la trama (non ci sono gli elementi caratterizzanti del mondo napoletano come in campionato, ma si passa a un pattern con l’iconica “N” napoleonica già presente nella prima maglia)
- Cambia completamente il colore del terzo kit. Si passa dal "color caffè" usat0 in campionato al blu scuro per la Champions, con gli stessi motivi delle due precedenti maglie. Colletto a V (cambia anche questo, visto che in campionato la terza maglia ha un colletto a polo) e loghi rifiniti in argento.
- Per la Champions League arriva anche una nuova maglia portiere. Un kit argento che presenta il pattern di stampa a caldo dell’iconica “N” in allover. Colletto a V e loghi rifiniti in blu scuro. In campionato invece domina il colore arancione per la maglia del portiere