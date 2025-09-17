Sky, ottimi ascolti per partenza della Champions

Esplora tutte le offerte Sky
Ottimi ascolti per la partenza della Champions League su Sky

grande avvio

Ottimi ascolti per la partenza della Champions League 2025/2026 su Sky: oltre 1 milione 750 mila spettatori medi in total audience per le partite del primo martedì in esclusiva. Juventus-Borussia Dortmund ha cumulato 1 milione 152 mila spettatori medi in total audience, con il 6,1% di share tv. In 644 mila per il postpartita con Champions League Show

COME (RI)NASCE UN GOL ALLA DEL PIERO. L'ARTICOLO SU SKY SPORT INSIDER

Grande partenza per la Champions League 2025/2026 nella Casa dello Sport di Sky, con il primo martedì in esclusiva che ottiene in total audience* 1 milione 757 mila spettatori medi complessivi.

1 milione 152 mila spettatori medi per Juve-B. Dortmund

In particolare, il match d’esordio della Juventus contro il Borussia Dortmund, - in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K - è stato visto da 1 milione 152 mila spettatori medi complessivi in total audience* con 2 milioni 90 mila contatti unici** e il 6,1% di share tv*. Diretta Gol – dalle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 251 – ha mediato 270 mila spettatori medi in total audience*. Ottima performance anche per gli studi,  con Champions League Show che media 264 mila spettatori medi* per il prepartita (dalle 20) e ben 644 mila spettatori medi* per il post (dalle 23).

 

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

** Il dato non include le visioni su Sky Go

