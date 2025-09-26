Leoni ko al crociato, Chiesa al suo posto in lista Champions. Tempo di avvicendamenti forzati in casa Liverpool dopo lo sfortunatissimo debutto del diciottenne difensore italiano: alla sua prima partita in reds (ben giocata in Coppa di lega contro il Southampton) l'ex Parma è stato colpito da un brutto infortunio che ne ha causato la rottura del crociato. Nella conferenza stampa di vigilia di Premier (Palace-Liverpool live sabato alle 16 su Sky Sport Uno e NOW) Slot ha confermato: "Non è un bel momento per lui visto l'infortunio, significa che starà fuori per tutta la stagione. Essere così giovane, arrivare a giocare in un nuovo paese straniero e fare così bene alla prima partita, e poi l'infortunio… è molto difficile trovare dei lati positivi. Sicuramente è giovane e ha ancora tanti anni davanti a sé. I suoi compagni hanno dimostrato grande empatia e non smetteranno di farlo".