Il difensore italiano diciottenne si è rotto il crociato all'esordio con la maglia del Liverpool. La conferma di Slot: stagione finita. Chiesa al suo posto in lista Champions con le nuove regole che permettono la sostituzione per infortunio grave: "Vogliamo farlo" ha detto l'allenatore dei reds
Leoni ko al crociato, Chiesa al suo posto in lista Champions. Tempo di avvicendamenti forzati in casa Liverpool dopo lo sfortunatissimo debutto del diciottenne difensore italiano: alla sua prima partita in reds (ben giocata in Coppa di lega contro il Southampton) l'ex Parma è stato colpito da un brutto infortunio che ne ha causato la rottura del crociato. Nella conferenza stampa di vigilia di Premier (Palace-Liverpool live sabato alle 16 su Sky Sport Uno e NOW) Slot ha confermato: "Non è un bel momento per lui visto l'infortunio, significa che starà fuori per tutta la stagione. Essere così giovane, arrivare a giocare in un nuovo paese straniero e fare così bene alla prima partita, e poi l'infortunio… è molto difficile trovare dei lati positivi. Sicuramente è giovane e ha ancora tanti anni davanti a sé. I suoi compagni hanno dimostrato grande empatia e non smetteranno di farlo".
Chiesa in lista grazie alla nuova regola Uefa
Non è ancora ufficiale, ma è stato lo stesso Slot a confermalo: "Stiamo esaminando la questione, non so dirvi esattamente a che punto sia questo processo, ma vogliamo farlo". La questione a cui fa riferimento l'allenatore del Liverpool è la nuova regola introdotta dall'Uefa a partire da questa stagione sulle liste, con l'introduzione della possibilità di sostituire non solo un portiere infortunato, ma anche un giocatore di movimento che abbia subito uno stop di almeno sessanta giorni. Chiesa era stato inizialmente escluso dalla lista Champions del Liverpool.