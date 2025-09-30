Chivu: "C'è applicazione nel provare cose nuove"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inter-Slavia Praga, Chivu: "Tanta applicazione nell'accettare cose nuove"

inter

L'allenatore dell'Inter commenta il successo sullo Slavia Praga: "Atteggiamento e comportamenti giusti, felice di vedere tanta applicazione da parte dei giocatori nell'accettare cose diverse da quelle che erano abituati a fare"

INFORTUNIO THURAM: AGGIORNAMENTI - PAGELLE

Dalla serata in cui tutto sembra fin troppo facile per l’Inter, Cristian Chivu esce con diverse certezze e il quarto successo consecutivo tra campionato e Champions. L’allenatore nerazzurro può essere più che soddisfatto e a Sky, dopo la partita, commenta così: “L’abbiamo trattata come una partita importante e seria e l’atteggiamento dei giocatori è stato tale. È un filo sottile: quando si perde non va bene e quando si vince non bisogna esagerare con l’entusiasmo. Bisogna mantenere l’equilibrio. I ragazzi hanno anche provato a divertirsi perché è comunque un gioco e bisogna avere felicità e passione giusta nel fare le cose, ma senza perdere i comportamenti e l’atteggiamento, e li hanno sempre avuti”. Poi spiega i sette cambi rispetto alla gara di campionato con il Cagliari: “Volevo dare una possibilità a qualche ragazzo che aveva avuto meno minuti finora ed è dentro al progetto e si sta allenando bene, facendo riposare qualcun altro, ma sempre mantenendo la squadra compatta, equilibrata e di qualità. E poi devo pensare al fatto che sabato c’è un’altra partita importante, e poi tanti andranno in nazionale e ne avranno altre due…”. Infine, la sua soddisfazione nel vedere che il suo processo di “restyling” procede bene: “Quando sarà completo? So che la perfezione non esiste ma vedo tanta applicazione anche nell’accettare cose diverse da quelle che erano abituati a fare, e questo mi rende orgoglioso”.

Approfondimento

La classifica della Champions League

"Potevamo fare più gol? Felice di non averne presi"

Parlando poi in conferenza stampa, Chivu è tornato sui singoli: “Calhanoglu è un giocatore di grande qualità, un uomo coi valori, un giocatore che può fare la differenza. Sono contento per Bisseck e Zielinski, avrei voluto dare minuti anche a Frattesi che avevo mandato a scaldarsi ed era la mia prima scelta per entrare al posto di Zielinski, ma è tornato in panchina perché aveva problemi di stomaco”. “Mi piace vedere questa voglia di attaccare la linea, di pressare come ha fatto Lautaro sul gol: sono dettagli che fanno la differenza. Ci è andata bene per l’errore del loro portiere, ma il merito sono quei 25 metri di scatto fatti da Lautaro. Rammarico per non aver segnato di più ? Io sono contento che non abbiamo subito gol. Segnare in Champions non è mai facile. Se ne fai tre direi che sei soddisfatto".

Champions League: Altre Notizie

Chivu: "C'è applicazione nel provare cose nuove"

inter

L'allenatore dell'Inter commenta il successo sullo Slavia Praga: "Atteggiamento e comportamenti...

Problema per Thuram: sostituito al 67'

INTER-SLAVIA

Subito dopo il tacco che ha propiziato il 3-0 dell'Inter sullo Slavia Praga, l'attaccante...

Tudor: "Voglio una grande Juve. Thuram-Bremer..."

CHAMPIONS

L'allenatore della Juve parla alla vigilia del match in Spagna contro il Villarreal: "Da loro mi...

Conte: "De Bruyne? Una volta si sbaglia, due no"

napoli

Le dichiarazioni a Sky Sport dell'allenatore del Napoli alla vigilia del match con lo Sporting:...

Dove vedere Atalanta-Club Brugge

GUIDA TV

Oggi alle 18.45 l'Atalanta affronta in casa il Club Brugge, partita da seguire in diretta...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE