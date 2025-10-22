Esplora tutte le offerte Sky
Real Madrid-Juventus, Tudor: "Ragazzi dispiaciuti, meritavamo il pareggio". VIDEO

JUVE

C'è tanto rammarico per Igor Tudor al termine della sconfitta di misura contro il Real. "Siamo consapevoli che si poteva segnare un gol, i ragazzi sono molto dispiaciuti". La prestazione però consola in vista del futuro: "Dobbiamo continuare su questa strada". Con un po' più di malizia: "Sul loro gol abbiamo avuto troppo rispetto per Vinicius"

REAL MADRID-JUVE: HIGHLIGHTS - PAGELLE

Una buona partita, ma zero punti. Tudor non può essere soddisfatto dopo il match contro il Real Madrid: "I ragazzi sono dispiaciuti e c'è rammarico perché sono consapevoli che si poteva segnare almeno un gol e fare un punto". La partita disputata resta però un appiglio per il futuro: "Dobbiamo continuare su questa strada per preparare il prossimo match di campionato contro la Lazio". Lo stesso messaggio lanciato da Vlahovic: "Dusan si è espresso su un ottimo livello. Abbiamo eseguito bene il piano-partita, c'è stato anche da soffrire per alcuni tratti ma era comprensibile". Bisognerà lavorare sui dettagli: "Sulle occasioni sbagliate è mancata precisione, mentre nell'azione del loro gol c'è stata un po' di paura nel commettere fallo da rigore ed eccessivo rispetto per Vinicius. Lui però ha fatto una grande azione". 

