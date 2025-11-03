Offerte Sky
Juventus-Sporting, le probabili formazioni della partita di Champions League

CHAMPIONS

Spalletti ritrova Yildiz e lo affianca a McKennie sulla trequarti con Vlahovic ancora centravanti. Possibili conferme a centrocampo e in difesa, reparto dove Koopmeiners gioca con Gatti e Kalulu. Tra i portoghesi attenzione alla trequarti di qualità con Trincao, Goncalves e Quenda alle spalle di Suarez. Juventus-Sporting è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

LA CONFERENZA DI SPALLETTI

Probabili formazioni
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
difensore di destra
Juventus
Federico Gatti
Federico Gatti
difensore centrale
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
difensore di sinistra
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
centrocampista centrale
Juventus
Filip Kostic
Filip Kostic
esterno sinistro
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
trequartista
Juventus
Dusan Vlahovic
Dusan Vlahovic
attaccante

La probabile formazione

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

  • Scelte in continuità rispetto a Cremona con l'importante ritorno di Yildiz, titolare con McKennie sulla trequarti alle spalle di Vlahovic. Panchina per Openda e David.
  • Sulle fasce fiducia per Kostic e Cambiaso, entrambi a segno allo Zini.
  • Possibile riproposizione in difesa di Koopmeiners insieme a Gatti e Kalulu
La probabile formazione

SPORTING (4-2-3-1): Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo; Simoes, Hjulmand; Quenda, Trincao, Goncalves; Suarez. All. Rui Borges

  • Suarez in vantaggio su Ioannidis per giocare da centravanti titolare.
  • Alle sue spalle Quenda in ballottaggio con Catamo per affiancare Trincao e Goncalves.
  • C'è l'ex Lecce Hjulmand a centrocampo.
  • Diomande preferito a Quaresma al centro della difesa.

