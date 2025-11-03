Juventus-Sporting, le probabili formazioni della partita di Champions LeagueCHAMPIONS
Spalletti ritrova Yildiz e lo affianca a McKennie sulla trequarti con Vlahovic ancora centravanti. Possibili conferme a centrocampo e in difesa, reparto dove Koopmeiners gioca con Gatti e Kalulu. Tra i portoghesi attenzione alla trequarti di qualità con Trincao, Goncalves e Quenda alle spalle di Suarez. Juventus-Sporting è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
La probabile formazione
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti
- Scelte in continuità rispetto a Cremona con l'importante ritorno di Yildiz, titolare con McKennie sulla trequarti alle spalle di Vlahovic. Panchina per Openda e David.
- Sulle fasce fiducia per Kostic e Cambiaso, entrambi a segno allo Zini.
- Possibile riproposizione in difesa di Koopmeiners insieme a Gatti e Kalulu
La probabile formazione
SPORTING (4-2-3-1): Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo; Simoes, Hjulmand; Quenda, Trincao, Goncalves; Suarez. All. Rui Borges
- Suarez in vantaggio su Ioannidis per giocare da centravanti titolare.
- Alle sue spalle Quenda in ballottaggio con Catamo per affiancare Trincao e Goncalves.
- C'è l'ex Lecce Hjulmand a centrocampo.
- Diomande preferito a Quaresma al centro della difesa.