Spalletti ritrova Yildiz e lo affianca a McKennie sulla trequarti con Vlahovic ancora centravanti. Possibili conferme a centrocampo e in difesa, reparto dove Koopmeiners gioca con Gatti e Kalulu. Tra i portoghesi attenzione alla trequarti di qualità con Trincao, Goncalves e Quenda alle spalle di Suarez. Juventus-Sporting è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

LA CONFERENZA DI SPALLETTI