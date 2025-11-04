Alla vigilia dell’impegno in Champions contro il Kairat Almaty, Cristian Chivu presenta la sfida di San Siro: "Dobbiamo affrontarla con massima serietà e massimo impegno. La reazione dopo la sconfitta con il Napoli non era scontata e mi è piaciuta. Ora dobbiamo dare continuità". Su Thuram: "Convocato, ma non dobbiamo avere fretta. Coppia Pio-Bonny? Stanno bene..."

Dopo la vittoria all’ultimo respiro contro il Verona che ha avvicinato i nerazzurri alla vetta della classifica in campionato (ora distante un punto), l’Inter torna a concentrarsi sulla Champions, dove al momento fa parte di quel gruppetto di testa a punteggio pieno dopo le prime tre giornate. Domani sera, alle 21, l’obiettivo dei nerazzurri contro i kazaki del Kairat Almaty è quello di fare quattro su quattro e raggiungere quota 12 punti, che dovrebbe mettere al riparo da brutte sorprese (un anno fa, il primo con il girone unico della “nuova” Champions, le otto squadre eliminate direttamente avevano 11 o meno punti). Alla vigilia del match Cristian Chivu ha parlato così a Sky.



Quali incognite può riservare questa partita?

"È la Champions League, e come tutte le partite che abbiamo affrontato dobbiamo giocare con la massima serietà e il massimo impegno per cercare di essere la nostra miglior versione"



Cosa ti ha soddisfatto delle ultime partite dell’Inter? Cosa c’è di positivo che ti sta lasciando questa squadra oltre alle convinzioni che già avevi?

"La reazione post Napoli non era scontata: è quello che avevamo chiesto e abbiamo ottenuto, perché sono arrivate due vittorie. Adesso mi aspetto continuità perché dopo ogni sconfitta bisogna reagire e dare continuità a quelli che sono i risultati e le nostre ambizioni"



Ci dici qualcosa sulle condizioni di Thuram? E domani potremmo vedere la coppia dei 'giovanissimi' là davanti?

"Thuram è con noi, è convocato domani per la partita, c’è da valutare se giocherà o non giocherà. Non bisogna avere fretta perché ci è mancato in questo periodo e noi lo vogliamo sempre al 100%. Gli attaccanti? Stanno bene..."