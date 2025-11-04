Dove vedere Juventus-Sporting CP

Oggi alle ore 21 quarta giornata di Champions della Juve che affronta in casa lo Sporting CP, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Fabio Caressa, commento Aldo Serena; a bordocampo Giovanni Guardalà, Francesco Cosatti e Gianluca Di Marzio. Diretta Gol con Riccardo Gentile. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 alle 18.35 con Sara Benci e Faouzi Ghoulam. Poi dalle 20 e dalle 23 con Mario Giunta in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Faouzi Ghoulam. Alle 18.45 e alle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 appuntamento anche con Diretta Gol , per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Juventus e Sporting CP

La Juventus è imbattuta nei quattro incontri finora disputati contro lo Sporting CP in competizioni europee (2V, 2N); lo scontro più recente ha visto la Juve eliminare la squadra portoghese dai quarti di finale dell'Europa League 2022-23 (punteggio complessivo 2-1: vittoria per 1-0 in casa, pareggio per 1-1 in trasferta). Lo Sporting CP, che non ha mai vinto nelle quattro partite contro la Juventus (2N, 2P), ha affrontato solo altre tre squadre almeno cinque volte nelle principali competizioni europee senza mai vincere: Arsenal (7), Partizan Belgrado (6) e Bayer Leverkusen (6). Questa sarà la ventesima volta che lo Sporting CP affronta una squadra italiana in trasferta nelle competizioni europee ed è ancora alla ricerca della prima vittoria (5N, 14P). Infatti, ha perso in Italia in tre delle ultime quattro stagioni europee disputate (in quattro partite 1N, 3P), contro la Juventus nel 2022-23 (0-1), l'Atalanta nel 2023-24 (1-2) e il Napoli nel 2025-26 (1-2). La Juventus non ha vinto nelle ultime quattro partite di Champions (2N, 2P) da quando ha battuto il PSV per 2-1 a febbraio. L'ultima serie di partite senza vittorie più lunga nella competizione per i bianconeri risale al periodo tra aprile e novembre 2013 (sei gare). Lo Sporting CP ha vinto due delle ultime tre partite di Champions League (una sconfitta), solo una in meno rispetto alle precedenti 14 (3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Cinque dei sei gol realizzati dalla Juventus in Champions League in questa stagione sono stati arrivati quando era in svantaggio, il numero più alto di gol segnati tra tutte le squadre in questo tipo di condizione. Lo Sporting CP ha vinto solo una delle 24 partite di Champions in trasferta contro squadre provenienti da uno dei cinque principali campionati europei (4 pareggi e 19 sconfitte), battendo l'Eintracht Francoforte per 3-0 nel settembre 2022.