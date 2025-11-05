È soddisfatto Ivan Juric al termine del prezioso successo dell'Atalanta a Marsiglia: "Penso che abbiamo fatto una partita giusta, siamo stati sfortunati sul rigore e sul gol annullato ma questa volta siamo stati premiati, la vittoria è meritata - dice - Cosa manca a questa Atalanta? Proprio niente, non è mai mancata la spinta, abbiamo sempre giocato bene e creato occasioni, poi è chiaro che quando non arrivano i risultati l’ambiente è negativo, ma l’atteggiamento è sempre stato giusto".