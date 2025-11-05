Offerte Sky
Marsiglia-Atalanta, Juric: "Lookman? Succede, si esagera un po' ma finisce là"

champions

L'allenatore dell'Atalanta commenta il successo di Marsiglia arrivato al 90' con un gol di Samardzic: "Questa volta siamo stati premiati da una vittoria che è stata meritata". Sul battibecco con Lookman al momento della sostituzione: "Cose che succedono, non si accetta di uscire, si esagera un po' ma per me finisce lì". Ed ancora: "Adesso dobbiamo provare a risalire in campionato"

È soddisfatto Ivan Juric al termine del prezioso successo dell'Atalanta a Marsiglia: "Penso che abbiamo fatto una partita giusta, siamo stati sfortunati sul rigore e sul gol annullato ma questa volta siamo stati premiati, la vittoria è meritata - dice - Cosa manca a questa Atalanta? Proprio niente, non è mai mancata la spinta, abbiamo sempre giocato bene e creato occasioni, poi è chiaro che quando non arrivano i risultati l’ambiente è negativo, ma l’atteggiamento è sempre stato giusto".

"Lookman? Cose che succedono, poi passa"

C'è stata un po' di tensione tra l'allenatore dell'Atalanta e Lookman al momento della sostituzione: "I giocatori non accettano ben volentieri di uscire, c’è qualche reazione ma poi finisce là... Tutti sappiamo come sono queste situazioni, succedono, a caldo si esagera un po’ ma conta l’Atalanta e i tifosi e il bene della squadra, bisogna comportarsi bene, poi capisco, non è un problema, poi passa tutto, l’importante è vincere la prossima gara."

"Ora dobbiamo risalire in campionato"

Nello specifico della partita: "Abbiamo fatto molto bene nella riconquista, faccio un applauso a Krstovic che ha fatto un gran lavoro indirizzando sempre la pressione nel modo corretto - conclude - Per lunghi tratti abbiamo fatto bene anche nella gestione della palla, ci voleva una vittoria così anche dopo il rigore sbagliato, ora cercheremo di risalire in campionato"

