Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Martedì 25 novembre la quinta giornata della 'League Phase' su Sky e in streaming su NOW con le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Martedì 25 novembre, la quinta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00, appuntamento con Bodoe Glimt-Juventus, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Giancarlo Marocchi, inviato Giovanni Guardalà. Sempre alle 21.00 anche Napoli-Qarabag, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi, inviati Gianluca Di Marzio, Massimo Ugolini e Francesco Modugno.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.