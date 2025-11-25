Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggiguida tv
Martedì 25 novembre la quinta giornata della 'League Phase' su Sky e in streaming su NOW con le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Martedì 25 novembre, la quinta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00, appuntamento con Bodoe Glimt-Juventus, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Giancarlo Marocchi, inviato Giovanni Guardalà. Sempre alle 21.00 anche Napoli-Qarabag, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi, inviati Gianluca Di Marzio, Massimo Ugolini e Francesco Modugno.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Mario Giunta per lo studio delle 18 e il ritorno di Federica Masolin per il pre e postpartita serale. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero, Faouzi Ghoulam e Mario Giunta. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Martedì 25 novembre
- alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 18.45: AJAX-BENFICA su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- alle 18.45: GALATASARAY- UNION SAINT-GILLOISE su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Andrea Voria
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 21.00: BODOE GLIMT-JUVENTUS su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Giancarlo Marocchi, inviato Giovanni Guardalà, Diretta Gol Federico Zancan
- alle 21.00: NAPOLI-QARABAG su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Gianluca Di Marzio, Massimo Ugolini e Francesco Modugno, Diretta Gol Riccardo Gentile
- alle 21.00: CHELSEA-BARCELLONA su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, inviato Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Daniele Barone
- alle 21.00: MANCHESTER CITY-BAYER LEVERKUSEN su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- alle 21.00: OLYMPIQUE MARSIGLIA-NEWCASTLE su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Filippo Benincampi
- alle 21.00: BORUSSIA DORTMUND-VILLARREAL su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Luca Mastrorilli
- alle 21.00: SLAVIA PRAGA-ATHLETIC BILBAO su Sky Sport 258 e in streaming su NOW. Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Paolo Redi
Gi studi del martedì
- Dalle 18.00: Champions League Show con Mario Giunta e Paolo Condò
- Dalle 20.00, dalle 23.00 e da mezzanotte: After Party Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero, Faouzi Ghoulam e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta