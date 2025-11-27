Tottenham, Kolo Muani indossa una mascherina: ecco cosa è successo
Seppur con una sconfitta finale, Kolo Muani è stato grande protagonista nel match tra Psg e Tottenham di Champions. L'ex Juve si è finalmente sbloccato in zona gol, sebbene condizionato da una mascherina protettiva: ecco cosa è successo e perché la indossava
- Nel mercoledì di Champions il Tottenham ha giocato a Parigi, perdendo 5-3 contro i padroni di casa. In molti avranno notato la particolare mascherina indossata dall'ex Juve Kolo Muani, partito titolare contro il Psg...
- Una mascherina che non gli ha impedito di fare una grande prestazione, condita da due gol, entrambi nella ripresa: il primo al 50', realizzando il momentaneo vantaggio 2-1 degli Spurs, poi ancora al 73', quando ha provato a riaprire la partita (ma non è bastato)
- Ma perché Kolo Muani indossava questa maschera?
- L'attaccante francese si è infortunato nel corso del match contro il Manchester United dell'8 novembre scorso. Kolo Muani è uscito all'intervallo e gli esami hanno poi evidenziato la frattura della mandibola che lo ha costretto a saltare anche gli impegni con la nazionale
- L'ex Juve è stato visitato da uno specialista per valutare i danni causati dallo scontro con Maguire e si è deciso di non procedere all'intervento chirurgico, preferendo una maschera protettiva
- Con la mascherina Kolo Muani si era già visto nel match di domenica scorsa tra Tottenham e Arsenal, vinto 4-1 dai Gunners. Il francese era entrato al 66', senza riuscire a incidere
- Mercoledì in Europa, invece, Frank lo ha schierato dal primo minuto e il francese ha risposto con una doppietta, seppur inutile ai fini del risultato
- Quelli al 'Parco dei Principi' sono stati i primi gol segnati dall'ex bianconero in stagione. In Premier è ancora a secco dopo aver saltato le prime partite successive al trasferimento a causa di un lieve infortunio