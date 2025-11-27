Offerte Black Friday
Tottenham, Kolo Muani indossa una mascherina: ecco cosa è successo

Seppur con una sconfitta finale, Kolo Muani è stato grande protagonista nel match tra Psg e Tottenham di Champions. L'ex Juve si è finalmente sbloccato in zona gol, sebbene condizionato da una mascherina protettiva: ecco cosa è successo e perché la indossava

La particolare mascherina indossata da Kolo Muani

