Atalanta-Chelsea, Palladino: "Terzi in classifica ma io ora guardo al campionato"
L'allenatore dell'Atalanta commenta il prestigioso successo sul Chelsea arrivato oltretutto in rimonta: "Una serata magica davanti ai nostri tifosi, questo deve essere il nostro Dna e le gare come quella di Verona non devono più accadere". Sulla qualificazione diretta: "Sarebbe straordinario ma ora dobbiamo pensare al campionato perché lì siamo indietro e dobbiamo assolutamente risalire"
C'è grande soddisfazione nelle parole di Raffaele Palladino che a fine gara commenta il successo, in rimonta. dell'Atalanta sul Chelsea: "Sono molto felice perché è stata una serata magica davanti ai nostri tifosi, abbiamo giocato contro una squadra davvero forte, ne sono rimasto impressionato e ciò dà valore ai nostri valori - spiega Come ho detto anche ai ragazzi, non possiamo essere così alterni, bisogna mettere questo spirito, questo Dna, i ragazzi hanno interpretato la gara in maniera perfetta, li ringrazio perché giocare gare del genere fa crescere l'autostima, ora godiamocela, ma l'importante è poi non sbagliare la gara di sabato". Un'Atalanta che, dunque, deve trovare continuità: "Da quando sono arrivato abbiamo sempre giocato e ho potuto lavorare poco sui principi ma ho provato a toccare le corde giuste, la squadra ha recepito subito ma ora bisogna risalire in campionato, possiamo farlo - dice ancora -Voglio ringraziare oggi chi non è entrato, perché per noi sono calciatori importanti e che ci hanno aiutato a preparare questa gara. Questa vittoria è merito di tutta la squadra".
"Qualificazione diretta? Ora dobbiamo risalire in campionato"
Nota di merito per la difesa che ha teuto botta contro un attacco difficile da contenere come quello del Chelsea: "Studiando la gara, ma anche guardandoli dal vivo ho potuto vedere che vanno fortissimo, riescono a giocare corto e profondo, i ragazzi dietro sono stati perfetti, hanno retto gli uno contro uno, hanno avuto coraggio di accettare la parità numerica, abbiamo deciso di andarli a prendere forte in avanti, è ciò che l'Atalanta ha sempre fatto e dovrà fare". Sulle possibilità di qualificazione diretta: "Sinceramente ora mi focalizzo sul campionato perché lì siamo indietro e i ragazzi devono essere consapevoli che le gare come quella di Verona non devono più accadere. Qualificarsi direttamente sarebbe straordinario e unico ma ora dobbiamo davvero pensare al campionato".