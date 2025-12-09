C'è grande soddisfazione nelle parole di Raffaele Palladino che a fine gara commenta il successo, in rimonta. dell'Atalanta sul Chelsea: "Sono molto felice perché è stata una serata magica davanti ai nostri tifosi, abbiamo giocato contro una squadra davvero forte, ne sono rimasto impressionato e ciò dà valore ai nostri valori - spiega Come ho detto anche ai ragazzi, non possiamo essere così alterni, bisogna mettere questo spirito, questo Dna, i ragazzi hanno interpretato la gara in maniera perfetta, li ringrazio perché giocare gare del genere fa crescere l'autostima, ora godiamocela, ma l'importante è poi non sbagliare la gara di sabato". Un'Atalanta che, dunque, deve trovare continuità: "Da quando sono arrivato abbiamo sempre giocato e ho potuto lavorare poco sui principi ma ho provato a toccare le corde giuste, la squadra ha recepito subito ma ora bisogna risalire in campionato, possiamo farlo - dice ancora -Voglio ringraziare oggi chi non è entrato, perché per noi sono calciatori importanti e che ci hanno aiutato a preparare questa gara. Questa vittoria è merito di tutta la squadra".